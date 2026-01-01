La Policía detuvo a un hombre por abigeato en Laguna Blanca

• En la requisa incautaron elementos vinculados al hecho

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca con colaboración de la Unidad Especial de Asuntos Rurales La Frontera detuvieron a un hombre, involucrado en un hecho de abigeato, ocurrido en un establecimiento ganadero ubicado en Colonia Sol de Mayo.

El procedimiento se llevó a cabo, tras una investigación que derivó en un allanamiento con resultados positivos.

El hecho se inició el domingo último, cuando personal policial constató la faena clandestina de un animal vacuno en un campo sobre Ruta Nacional N° 86, acceso al camino vecinal de la mencionada colonia.

En el lugar, los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron la escena y hallaron signos de faena reciente, huellas de equino y de una motocicleta, utilizadas para cometer el ilícito.

Tras la investigación, el lunes último, realizaron un allanamiento en inmuebles de la zona, ordenada por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de Clorinda.

Como resultado de la requisa, detuvieron de un hombre, de 28 años, y secuestraron producto cárnico oculto en una cámara séptica, prendas de vestir y armas blancas.

Los elementos secuestrados y el detenido fueron trasladados a la dependencia policial, y todo quedó a disposición de la Justicia.

PREVENCIÓN

La UEAR redobla esfuerzos para prevenir abigeatos y proteger el medio ambiente

• El despliegue policial se realizó en todo el territorio formoseño para desalentar el accionar de los abigeos

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) lleva a cabo una serie de operativos para prevenir casos de abigeato en toda la provincia, proteger la flora, la fauna y el medio ambiente.

Estos trabajos también permiten detectar cazadores furtivos, explotación indiscriminada e ilegal de bosques, protección de reservas naturales, evitar la presencia de animales en ruta, control de faenas y transporte irregular de hacienda.

En esta línea de trabajo, los integrantes de la Jefatura Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), con sus secciones y destacamentos realizan a diario una serie de tareas preventivas en distintos establecimientos ganaderos.

A todo esto, se suman los controles en puntos de ventas de productos cárnicos en todos los barrios de esta ciudad y el interior provincial.

Estos controles se mantienen activos en rutas provinciales, nacionales y caminos vecinales. Además, los policías mantienen un diálogo permanente con vecinos, puesteros y pequeños productores en su carácter de servidores públicos.

También gestionan soluciones con las autoridades de otros estamentos del Estado para resolver necesidades que surgen en la comunidad y están vinculadas a la seguridad.

Los operativos generan el reconocimiento y satisfacción de vecinos, ganaderos, productores y familias que residen en zonas rurales, lo que significa una consolidación en materia de seguridad ciudadana.











