El INDEC relanza el IPC luego de crecientes cuestionamientos metodológicos

Gialluca señaló que, el atraso en la actualización de datos “no fue inocente, pues el Gobierno Nacional esperó la fuerte quita de subsidios, para eludir su impacto sobre la Canasta y aun así lo correcto desde el punto de vista metodológico, sería ensamblar y acoplar, el índice hacia atrás, por un periodo de al menos dos años, con lo que la inflación real, según el Departamento de Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, en el 2024 se ubicó 16 puntos porcentuales por encima de la oficial y la del 2025 hubiera sido entre 2 o 3 puntos más elevada”-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, explicó el debut de la nueva medición de la inflación con los cambios que implementó el Gobierno Nacional para adecuar el cálculo a una canasta de consumo más representativa de los gastos actuales de los hogares, lo que forma parte de un reclamo que hicimos durante todo el 2025. En este sentido, señaló que, habrá dos cambios principales. Por un lado, el índice pasará de tener 12 divisiones a 13. Se adoptarán estándares internacionales de clasificación y se sumará una nueva categoría vinculada a seguros y servicios financieros, hasta ahora englobada dentro de la de “Bienes y Servicios Varios”. Por otra parte, se modificará la selección de los ítems para reflejar los nuevos hábitos de la población y e incluir el impacto que tienen los aumentos en los bienes y servicios que consumen los argentinos. Así, el rubro de alimentos y bebidas –hoy el de mayor incidencia en el índice– tendrá una menor representación junto con el de indumentaria, mientras que los servicios aumentarán su participación (energía eléctrica, gas, transporte público y otros). Se incorpora la mayor proporción que tienen en la vida de los argentinos, servicios de telefonía celular y de plataformas de streaming como Netflix, además del mayor impacto que representan los alquileres y las tarifas incrementadas en el inicio del presente año. Para ello, se tendrá en cuenta la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) correspondiente al periodo 2017-2018, reemplazando así la referencia que está en uso actualmente, de 2004-2005. El primer dato con la nueva metodología, correspondiente a enero, se publicará el 11 de febrero. Pero antes, el Indec difundirá el IPC de diciembre el 13 de enero, que será el último calculado con el actual método.

Datos privados confirman que se frenó la desinflación: El proceso de desinflación se frenó en el último tramo de 2025. En las últimas horas, se conocieron más datos privados que ubican a la inflación de diciembre muy cerca de 2,5%, según publicó la agencia Noticias Argentinas. De esta forma, se revirtió la tendencia que se observó hasta mediados de año: septiembre 2,1%, octubre 1,4% y noviembre 2,5%. En caso de confirmarse las previsiones privadas, diciembre será un escalón ascendente, minando el principal activo del Gobierno Nacional. Durante la quinta semana de diciembre registramos una variación semanal de 0,6% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 3,3%”, señaló el último informe de la consultora Analytica. En consecuencia, en la evaluación de esta firma, el nivel general de precios tendrá una suba de 2,6% en diciembre. En la misma línea se ubicaron los informes de C&T (2,6%), Libertad y Progreso (2,5%) y Eco Go (2,5%).



