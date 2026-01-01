La Policía recuperó tres motocicletas: hay un detenido

Continúan con las investigaciones para dar con los otros autores de los ilícitos

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron tres motocicletas y aprehendieron a un hombre, en distintos procedimientos concretados en los barrios 20 de Julio, Antenor Gauna y El Porvenir.

El primer procedimiento fue días atrás, cuando integrantes de la Sección Robos y Hurtos, del Departamento Informaciones Policiales, realizaban averiguaciones sobre la sustracción de una Honda Titán, en el barrio El Porvenir.

En relación a esa actividad, interceptaron a un sujeto que se desplazaba en el rodado, quien ante el requerimiento presentó las documentaciones y relató que había adquirido el bien de buena fe.

Por otra parte, este sábado personal de la Delegación Informaciones Policiales 8 de Octubre, en el marco de pesquisas por la sustracción de una Mondial LD, localizaron la moto en el barrio el 20 de Julio y detuvieron al presunto autor.

Por último, este domingo alrededor de las 9:00 horas, integrantes de la Subcomisaría tomaron conocimiento de la sustracción de una Motomel 110 cc, en el barrio Antenor Gauna.

Con la colaboración del damnificado interceptaron en la plaza del barrio, a un joven con la moto en cuestión, quien al verse sorprendido abandonó el rodado y se huyó.

En todos los casos, los secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales y el sujeto detenido fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia.







