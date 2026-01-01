La Policía detuvo a dos sujetos con causas pendientes ante la Justicia

Fue el resultado un prolijo trabajo

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos sujetos por los delitos de “Abuso contra la integridad sexual” y “Robo a mano armada”.

El primer procedimiento lo realizó personal de la Comisaría Seccional Primera, este lunes alrededor de las 10:30 horas, cuando investigaban una causa por “Robo a Mano Armada”, ocurrido días atrás, y detuvieron al sujeto implicado en el hecho.

Luego, el lunes cerca de las 20:30 horas, los integrantes de la brigada investigativa, de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco detuvieron a un joven de 22 años, durante recorridas en el barrio El Porvenir, también involucrado en una causa judicial

En ambos casos los sujetos fueron trasladados hasta las dependencias policiales, notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia. (Con foto)











