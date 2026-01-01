Atacó a su hijo con un hierro y fue detenido

• El herido quedó internado en observaciones

Efectivos de la Subcomisaría Primero de Mayo aprehendieron a un hombre, quien durante una discusión hirió con hierro con punta a su hijo, de 24 años, el cual permanece internado en observaciones el Hospital Dr. Cruz Felipe Arnedo, de la ciudad de Clorinda.

El caso fue registrado en la madrugada de este martes, cuando integrantes de la Subcomisaria acudieron a un requerimiento por un inconveniente familiar en una vivienda del barrio Primero de Mayo.

Allí, un sujeto con una herida sangrante en el sector del tórax relató que su padre, de 68 años, lo atacó con un hierro. De inmediato, lo trasladaron al nosocomio, donde lo asistieron.

El lugar fue documentado por los integrantes de la Delegación Policía Científica y secuestraron el elemento utilizado para la agresión.

El caso, fue informado a la juez de turno, Dra. Mariela Portales, quien dispuso en inicio de la causa judicial y la detención del autor del hecho.

El hombre fue detenido trasladado a la Subcomisaría, donde fue notificado de su situación procesal y quedó alojado en celda a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Clorinda.