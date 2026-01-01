Bomberos sofocaron un incendio en el Vaciadero Municipal del barrio San Antonio

• Descartaron riesgos para viviendas cercanas

Efectivos del Cuartel Central del Cuerpo de Bomberos, intervinieron en la jornada del lunes en un incendio producido en el Vaciadero Municipal, del barrio San Antonio.

El siniestro se originó en el predio que cuenta con una superficie aproximada de 17 hectáreas, donde se encontraban acumulados desechos, cubiertas y otros elementos de fácil combustión. Tras varias horas de intenso trabajo, los policías lograron extinción total del fuego.

Allí, trabajaron dos dotaciones con autobombas y la colaboración de una retroexcavadora perteneciente a la Municipalidad. Realizaron la remoción y retiro de una importante cantidad de cubiertas, para evitar que tomen contacto con el fuego.

Aunque, desde distintos puntos de la ciudad se podía observar una columna de humo producto de la quema de cubiertas, el incendio no configuraba un riesgo de propagación, ya que no hay viviendas en las inmediaciones.

Por otra parte, se coordinó con el Director de Prevención y Emergencias de la Municipalidad y con la Directora de la Planta Recicladora, la continuidad de tareas de remoción con las maquinarias y camiones cisterna, debido a que el fuego persistía por debajo del material acumulado.

Por último, se instó a los responsables del lugar a extremar las medidas de prevención, para las tareas que a diario realizan los camiones con residuos y también las personas que realizan recolección informal.



