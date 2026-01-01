La Policía detuvo a cuatro sujetos por causas pendientes ante la Justicia

• Fue en distintas intervenciones realizadas en esta ciudad capital

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a cuatro sujetos, que se hallaban imputados en diferentes causa judiciales y secuestraron un arma blanca.

Integrantes de la Subcomisaria Namqon, concretaron dos procedimientos en el barrio homónimo, el primero fue en la mañana del miércoles, cuando detuvieron a un joven de 20 años y secuestraron un cuchillo.

El sujeto se hallaba imputado en una causa judicial por “Robo a mano armada”, más tarde en el marco de esa tarea, allanaron una vivienda por un hecho de “Amenazas con el uso de arma blanca”, donde estaba involucrado el mismo joven.

Otra intervención fue el miércoles por la mañana, cuando personal de la brigada investigativa de la delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco, realizaba averiguaciones por distintas causas judiciales.

Durante esa actividad, en el barrio Simón Bolívar detuvieron a un hombre, de 48 años, imputado en una causa por “Amenazas en Contexto de Violencia de Género”.

Por último, en las inmediaciones, detuvieron a un hombre de 35 años, involucrado en el delito de “Amenazas con el Uso de Arma Blanca en Contexto de Violencia de Género y Lesiones Graves”.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales, notificados de su situación procesal y alojados en celdas a disposición de la Justicia.