Recuperan bienes y detienen al presunto autor del ilícito

• Los bienes recuperados fueron entregados al damnificado

Personal de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a un hombre y recuperaron herramientas sustraídas de un lavadero, del barrio Liborsi.

El caso, fue denunciado por el propietario del local ubicado en el mencionado barrio, donde se estableció que el malviviente, previo a escalar una muralla perimetral, sustrajo elementos del lugar.

Por ello, los investigadores de la Sección se desplegaron por todo el sector, realizaron entrevistas a vecinos y verificaron material fílmico de las cámaras de seguridad de las inmediaciones.

Con ese relevamiento, llegaron hasta el barrio San Pedro, donde luego de una discreta vigilancia, aprehendieron al sujeto de 27 años, con una mochila con los elementos sustraídos en el interior.

Se labraron las actuaciones procesales, que fueron documentadas por integrantes de la Dirección Policía Científica, y posteriormente fueron trasladados hasta la dependencia policial.

El detenido fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición del Juzgado de feria, en tanto, los bienes recuperados fueron reconocidos por el damnificado. (Con foto)











