Amplían la seguridad en cajeros y bancos por el cronograma del pago de haberes

• La tarea preventiva se reforzó desde la madrugada del jueves

La Policía de Formosa intensificó las acciones en inmediaciones a las entidades bancarias y cajeros automáticos en toda la Provincia, durante el calendario de pagos para agentes activos y pasivos de la administración pública provincial y empleados municipales.

Desde la madrugada de este jueves, se desplegó un amplio dispositivo que incluye patrullajes, presencia de efectivos uniformados y de civil, también recorridas en motocicletas, distribuidos en puntos estratégicos.

Estas acciones buscan garantizar la seguridad de los usuarios y evitar situaciones de riesgo, especialmente en momentos de alta afluencia de público, para esas actividades.

En el microcentro capitalino, la Comisaría Seccional Primera, el Departamento Informaciones Policiales, Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial y personal de seguridad ciudadana trabajan de manera coordinada.

Medidas similares se replican en el Distrito Cinco, barrios con cajeros automáticos, principales avenidas, plazoletas y zonas comerciales.

El trabajo, que se extiende en toda la provincia hasta la finalización del cronograma previsto, es diagramado y supervisado por el Comando Superior Policial, en el marco de las políticas públicas de seguridad impulsadas por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.