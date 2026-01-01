La Policía detuvo a cuatro sujetos en diversos procedimientos

El trabajo policial contó con la colaboración de la comunidad

Los efectivos de la fuerza policial realizaron cuatro procedimientos que permitieron recuperar bienes sustraídos y la aprehensión de personas involucradas en distintas causas.

El primero de los hechos ocurrió en la madrugada del domingo último, cuando personal de la Comisaría Seccional Novena, intervino tras dos denuncias por delitos contra la propiedad ocurridos en distintos barrios de la ciudad.

Con el relevamiento en la zona y entrevistas con vecinos, los uniformados aprehendieron a un hombre mayor de edad.

Asimismo, con la colaboración de vecinos, secuestraron un tubo de gas y un televisor, parte de los bienes denunciados, los cuales fueron reconocidos por los damnificados y restituidos tras acreditar su propiedad.

En otro procedimiento, ocurrido el domingo alrededor de las 14:00 horas, efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Cinco acudieron al barrio El Porvenir, tras un llamado de emergencia por un conflicto familiar.

En el lugar, observaron a un hombre que se encontraba agresivo y generaba disturbios. Tras la persistencia de la propietaria, los detuvieron de forma preventiva, a fin de resguardar la integridad de los involucrados y restablecer el orden.

Otro caso fue durante un operativo de control vehicular e identificación de persona efectuada por personal de la misma área, quienes detuvieron a un sujeto que registraba pedido de captura por un hecho de “Hurto”.

Por último, los policías de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno-Distrito Cinco, frente en el barrio Simón Bolívar, identificaron a un hombre de 30 años.

Al verificar con la base de datos de la Dirección General de Informática comprobaron que estaba involucrado en un hecho de “Amenazas en Contexto de Violencia de Género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la provincia.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.



