Dos procedimientos exitosos: Hay dos detenidos y bienes recuperados

Fue en distintos procedimientos concretados en el barrio Eva Perón, de esta ciudad

Personal de la Brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno – Distrito Cinco aprehendió a dos sujetos, secuestró bienes y una motocicleta robada.

El lunes último, alrededor de las 10:45 horas, los policías acudieron a un requerimiento del sistema de emergencias línea 911, por un robo en progreso en el barrio.

En el lugar, interceptaron a un hombre de 31 años, que coincidían con las características aportadas, y se estableció que había robado una caja de herramientas de una camioneta perteneciente a una empresa de televisión por cable, y quedó detenido.

En esa línea investigativa y con la colaboración de operarios de la empresa damnificada, determinaron que el bien fue comercializado en un domicilio del barrio Eva Perón. La propietaria del inmueble, al conocer la circunstancia en torno a la venta, entregó el elemento, y fue restituido al denunciante.

En otra intervención, realizada en horas de la madrugada, personal de la misma brigada intervino tras el alerta por la sustracción de una motocicleta, en el barrio Eva Perón. Un hombre de 39 años, relató que habían robado su Zanella ZB, frente a un local comercial.

Los efectivos realizaron averiguación en el sector y minutos después interceptaron a un joven de 25 años, con el rodado en su poder, lo aprehendieron y secuestraron el rodado.

Se iniciaron las causas judiciales, por ambos procedimientos y todo quedó a disposición de la Magistratura interviniente.



