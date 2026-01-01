Detienen a un hombre y una mujer por agredir a efectivos policiales

Sucedió en el barrio San Antonio de esta ciudad

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta intervino en un procedimiento policial a raíz, una pareja lesiono al personal policial y provoco daños a un móvil de la fuerza.

El hecho se registró en la fecha, alrededor de las 02:00 horas, cuando efectivos de esta Unidad Operativa acudieron a calle 16 de Julio y Quinta del barrio San Antonio, en cumplimiento de tareas preventivas.

En el lugar, dos efectivos de la fuerza realizaban servicio de consigna preventiva desde horas de la tarde, manifestaron que en un determinado momento egresó del interior del predio un hombre, quien intentó agredirlos.

Durante la intervención se constató que el sujeto portaba un machete de grandes dimensiones para lesionar a los efectivos actuantes.

Cuando los policías intentaron aprehenderlo, el individuo arremetió contra ellos con un trozo de escombro que impactó contra el móvil policial e intentó huir del lugar. Por ello, fue aprehendido y secuestraron el machete.

De la misma manera, desde el interior del inmueble, una mujer una rama grande, agredió al personal, ocasionó lesiones a dos efectivos y quedó detenida.

Por su parte, los integrantes de la Dirección Policía Científica documentaron el lugar del hecho y los daños ocasionados a la unidad.

Por el caso, se inició causa judicial por “Atentado y Resistencia contra la Autoridad, Lesiones y Daño”, con intervención de la Magistratura interviniente.



