Joven retenido por robo

Los vecinos lo retuvieron hasta la llegada de los uniformados

Integrantes de la Zona Cuatro del Comando Radioeléctrico Policial retuvieron a un chico, de 17 años, acusado de sustraer varios elementos del interior de dos automóviles.

La intervención tuvo lugar en la tarde de este miércoles, cuando policías verificaron un requerimiento en calle Atilio Cabrera, del Barrio San Juan Bautista, donde los vecinos tenían demorado al presunto autor del ilícito.

El adolescente tenía en su poder tres mochilas que contenían herramientas, más de dos millones de pesos, documentaciones y otros objetos, que pertenecían a dos vecinos.

Luego, los propietarios de los vehículos vehículo Fiat Palio y Volkswagen Saveiro reconocieron los bienes y denunciaron el robo.

La madre acudió al lugar y acompañó a su hijo a la dependencia policial, conforme protocolo vigente.

Por otra parte, los integrantes de la Dirección General de Policía Científica, realizaron las actuaciones procesales respectivas.

Los secuestros fueron trasladados hasta la comisaría a fin de con las diligencias procesales y todo quedó a disposición de la justicia.



