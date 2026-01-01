Causaba disturbios con un machete y fue detenido

• También, secuestraron el arma blanca

Un hombre, de 35 años, fue aprehendido por ingresar armado a un domicilio, amenazar a un vecino y lesionar a una menor, en la localidad de Palo Santo.

En la tarde de este domingo, los efectivos de la comisaría local acudieron a un llamado por un sujeto en estado de ebriedad, que ocasionaba molestias y portaba un arma blanca, en el barrio San Blas.

En el lugar, los policías hallaron al hombre visiblemente alterado, que portaba una tabla de gran tamaño. Un vecino refirió que el sujeto ingresó a su vivienda con un machete, para agredirlo.

De inmediato, realizaron las averiguaciones y en inmediaciones al lugar secuestraron el arma utilizada para la agresión.

Luego, los policías recibieron información que una adolescente, de 17 años, también fue víctima de agresión física por parte del detenido.

Por ello, la menor fue trasladada hasta al nosocomio local, en compañía de su familiar, donde recibió atención médica.

Por el hecho, se inició una causa por “Violación de Domicilio, Amenaza con el uso de arma blanca y Lesiones”.

Tanto el detenido como los secuestros, fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.



