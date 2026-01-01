Formosa vive un fin de semana cargado de deporte, cultura y propuestas al aire libre

En el marco de la “Agenda Verano 2026”, la Municipalidad de Formosa ofrecerá este fin de semana una amplia programación de actividades deportivas, recreativas y culturales, con propuestas gratuitas destinadas a vecinos y turistas en distintos espacios públicos de la ciudad.

Uno de los principales escenarios será el balneario Parque Arenas, recientemente habilitado tras tareas de acondicionamiento. Allí, durante el sábado 17 y domingo 18, a partir de las 16 horas, se desarrollará una variada agenda deportiva que incluirá torneos de rugby playa, fútbol, beach vóley y hockey arena, en un entorno natural preparado para la práctica deportiva y el esparcimiento.

En paralelo, el sábado 17 desde las 19:00, se llevará a cabo el “Torneo de Verano de Fútbol Arena” en el Complejo Deportivo Los Iglú, con participación de equipos en las categorías masculino de siete jugadores y femenino de cinco. Ese mismo día, a partir de las 19:00, la Plaza San Martín será sede de una jornada de Zumba en tu Ciudad, una propuesta abierta que promueve la actividad física al aire libre.

Las actividades continuarán el domingo 18:00 con la Ecoferia del Río – Edición Verano, que se desarrollará de 19 a 22 horas en el Paseo del Río, sobre avenida Napoleón Uriburu. El evento contará con la participación de emprendedores locales y artesanos, la oferta de productos ecológicos y saludables, actividades artísticas para niños y niñas, y un ambiente familiar que combina arte, música y sabores.

Asimismo, en el marco de las acciones de promoción turística, la Oficina de Información Turística, ubicada en la intersección de avenida 25 de mayo y Mitre, continúa brindando el servicio de alquiler de bicicletas urbanas y el registro de operadores turísticos, con atención de lunes a sábados de 9 a 12 y de 17 a 20 horas, y domingos y feriados de 17 a 20.

Todas estas propuestas forman parte de una política integral impulsada por la comuna capitalina, orientada a fortalecer los espacios públicos, promover hábitos saludables y generar opciones de recreación accesibles para la comunidad durante la temporada veraniega.



