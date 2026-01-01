La Municipalidad continua con trabajos esenciales en barrios de la ciudad

Diferentes cuadrillas del Municipio se adentraron a las calles de conglomerados capitalinos para la optimización de servicios, encabezando los trabajos fundamentalmente con la recomposición de calles, como así también el mantenimiento del drenaje urbano en sectores puntuales.Hernán Delgado, Director de Mantenimiento de la Vía Pública, sostuvo “uno de los barrios en los que hemos trabajado es el Mariano Moreno, precisamente en las calles de acceso respondiendo a pedidos de vecinos, como la Vélez Sarsfield y Laprida, puntualmente con perfilado de calles y levantamiento de residuos no convencionales, que constituye una problemática por la que atraviesan varios barrios de la ciudad”, aseveró.“De igual manera estamos trabajando intensamente en Villa del Carmen en una extensión importante del lugar, como también terminamos de hacer un trabajos importante en el B° La Alborada sobre la Av. Pueyrredón”, detalló Delgado. “Otros trabajos menores llevamos a cabo en los barrios 28 de Junio y Salvador Gurrieri, como el cuneteo en canales a cielo abierto, y el levantamiento de escombros y residuos no convencionales en sectores puntuales del casco céntrico”, comentó el funcionario para concluir.