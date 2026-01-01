El Colorado se consolida como destino turístico de excelencia en la región

Con una masiva afluencia de turistas provenientes de Santa Fe, Corrientes, Chaco y distintas localidades de Formosa, la localidad de El Colorado vive una temporada de verano 2026 récord.

El intendente Mario Brignole destacó el atractivo del Parque Acuático y el Camping Municipal como principales motores de este boom turístico.

“Estamos compartiendo con argentinos y argentinas de todo el país que eligen El Colorado para vacacionar. Contamos con un parque acuático maravilloso, privilegiado por su ubicación a la vera del río Bermejo, que abarca 17 hectáreas con 11 piletas pasivas, toboganes, canchas de beach vóley, paddle con blindex, fútbol 5 y un circuito de mountain bike”, expresó Brignole.

El jefe comunal agradeció especialmente la difusión que realizan los medios de comunicación, clave para que visitantes de provincias vecinas conozcan las bondades de la localidad: “Gracias a la prensa, turistas de Santa Fe, Corrientes, Chaco y de nuestra querida Formosa nos eligen cada vez más”, resaltó.

Por su parte, la diputada provincial Clara Doroñuk celebró la elección masiva del Camping Municipal como destino vacacional.

“Es una gran alegría ver cómo muchísima gente opta por El Colorado para disfrutar sus vacaciones: las 11 piletas, los juegos infantiles, los toboganes y todo el complejo”, señaló.

La legisladora extendió su agradecimiento a los formoseños de distintas localidades, así como a los visitantes chaqueños, correntinos, santafesinos y de Reconquista.

“Estamos felices porque la inversión realizada en la ciudad ha tenido una aceptación total. Es una inmensa alegría para todos”, concluyó Doroñuk.

Con este flujo turístico sostenido, El Colorado se posiciona firmemente como uno de los centros de excelencia turística del verano en la región norte del país.



