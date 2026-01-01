El trasplante realizado por profesionales formoseños “es el resultado de una política de Estado que apuesta al sistema de salud provincial”, destacan

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) marcó un nuevo precedente en la historia médica de la provincia de Formosa, al realizar un trasplante cardíaco ejecutado íntegramente por especialistas formoseños, reafirmando la solidez del sistema sanitario provincial.

El paciente es un hombre formoseño de 54 años, residente del interior, cuya vida dependía de esta intervención debido a un cuadro de insuficiencia cardíaca avanzada. El operativo se activó el viernes 23 por la noche tras el llamado del INCUCAI, culminando con un implante exitoso realizado por un equipo multidisciplinario local.

Al respecto, la administradora general del HAC, la doctora Margarita Batista, recordó que el primer trasplante cardíaco en la institución data del año 2007, pero subrayó que la intervención actual posee una distinción fundamental y es que fue realizada “100% con un equipo formoseño”.

Asimismo, destacó que “el trasplante se desarrolló sin ningún tipo de inconvenientes y el paciente actualmente se encuentra en Unidad Coronaria”.

Hito de salud pública formoseña

Por su parte, el doctor Miguel Ángel Freis, director de Gestión Clínica del HAC, en declaraciones a esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), calificó el hecho como un “hito histórico” porque, aseguró que “si bien se han hecho trasplantes cardíacos desde el 2007, es la primera vez que se hace con un equipo completamente local, desde los técnicos hasta los cirujanos y cardiólogos; todos se formaron acá”.

“Esto habla muchísimo de lo que es el sostenimiento de la política del Gobierno de Formosa, apostando al sistema de salud provincial”, expresó el profesional.

En este sentido, señaló que “si no se hubiera sostenido en el tiempo, nada de esto hubiera pasado”, y añadió que “los médicos perfusionistas que participaron se formaron en este mismo hospital”.

Por todo esto, recalcó que “es muy importante toda esta apuesta, no solamente la parte médica, sino que la parte de profesionales es donde se está invirtiendo un montón, y gracias a esa visión hoy un paciente puede volver a tener un trasplante cardíaco sin salir de la provincia de Formosa”.

El doctor Freis detalló el intenso ritmo de trabajo que mantiene el hospital en materia de trasplantes, precisando que fueron “337 en total desde que se empezó”.

Además, detalló que “en cuanto a lo cardiológico, el que se desarrolló en la última jornada, fue el número 19” y marcó que “durante este mes de enero ya realizamos un trasplante hepático y dos renales”; en tanto que durante la semana está programado “otro trasplante renal con donante vivo”, anticipó.

Finalmente, enfatizó en la importancia del “un Estado provincial presente que nos acompaña, con un Gobernador que tiene una visión muy clara de que este es el camino”, sostuvo al referirse a la gestión de Gildo Insfrán,

“Me cuesta hasta pensar en qué pasaría si esto no fuera así. La salud es un derecho que deben tener todas las personas”, cerró el profesional.



