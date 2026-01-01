La militancia del Partido Intransigente saluda con afecto al gobernador Gildo Insfrán en su cumpleaños

En nombre de todos los afiliados al Partido Intransigente de Formosa, el profesor Luis Recalde, presidente de la fuerza en la provincia, hizo llegar sus más cálidas felicitaciones al Gobernador Gildo Insfrán, quien hoy celebra un nuevo aniversario de su natalicio.

“Extendemos todo nuestro cariño, profundo respeto y lealtad inquebrantable al compañero Gildo, referente indiscutido que continúa siendo el faro y el norte de la política provincial y nacional”, expresó Recalde. “Su liderazgo firme y comprometido sigue guiándonos hacia un futuro mejor para nuestra querida provincia y para toda la patria”.

El Partido Intransigente reafirma así su respaldo y adhesión a la gestión del primer mandatario formoseño, destacando su trayectoria al servicio del pueblo y su visión estratégica para el desarrollo y la justicia social.

¡Feliz cumpleaños, gobernador Gildo Insfrán!







