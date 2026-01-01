El Gobierno Nacional postergó la aplicación del nuevo esquema de subsidios energéticos





El Funcionario Provincial, señaló que, la decisión se tomó debido a demoras administrativas y técnicas y mantiene por ahora el sistema vigente de segmentación de tarifas, tanto para la energía eléctrica como para el gas.





Esto se debe, afirmó Gialluca, a que aún no se publicó el Decreto Reglamentario, ni se definieron los nuevos cuadros tarifarios que acompañan al esquema, lo que atrasó la instrumentación total del sistema.





Esto incluye la necesidad de ajustar sistemas informáticos, cruzar bases de datos y establecer nuevas reglas de operación con las distribuidoras y las provincias.





Mientras tanto, se mantiene el esquema actual de subsidios por niveles de ingresos que divide a los usuarios residenciales en tres categorías: * Nivel 1 (N1): Usuarios de ingresos altos (sin subsidio). * Nivel 2 (N2): Usuarios con menores ingresos (mayor subsidio). * Nivel 3 (N3): Usuarios de ingresos medios (subsidio intermedio).





El nuevo sistema, que se denomina Subsidio Energético Focalizado (SEF), contempla transformaciones más profundas, incluyendo la eliminación de esos tres niveles y su reemplazo por una estructura simplificada de usuarios con y sin subsidios.





Con la postergación al mes próximo, se prevé que: * Se publique el decreto reglamentario que habilite formalmente la entrada en vigencia del nuevo sistema. * La Secretaría de Energía anuncie los nuevos valores y condiciones de los subsidios para gas y electricidad. *Empiecen a regir los cambios en la segmentación de tarifas, que podrían impactar especialmente en usuarios de ingresos medios.





Aunque el nuevo esquema todavía no entra en vigencia, los aumentos en las facturas de energía podrían aplicarse igualmente en enero 2026 por actualizaciones tarifarias vinculadas a la inflación y a ajustes técnicos realizados por las empresas prestatarias.





La postergación de la aplicación del nuevo esquema de subsidios hasta febrero garantiza que, por ahora, sigan vigentes las tarifas y mecanismos tradicionales de ayuda estatal, mientras se afinan los aspectos técnicos y regulatorios para la puesta en marcha del sistema focalizado, que busca reorganizar la política tarifaria de energía en el país.





Por lo que, ratificó la postura del Organismo de la Constitución Provincial, en cuanto a que, en estos primeros meses del 2026, no se verán reflejado los nuevos beneficios económicos del Gobierno Nacional.







Por ello, no es verdad lo afirmado por el Diputado Provincial López Tozzi, “nadie quiere ocultar nada y ello es imposible, pues todo se publica en el Boletín Oficial y el uso político de esta situación, la está haciendo el mismo, puesto que ninguna provincia ni distribuidora puede retener, lo que nunca aún recibió y hablar de reintegros es totalmente descabellado”, por eso, estaremos pendientes de las decisiones que día a día implemente la Secretaria de Energía de Nación.

Gialluca afirmó que, Lopez Tozzi, está confundido, pero no es su culpa, esto es consecuencia de "las idas y venidas en las que se enreda la Secretaria de Energía, improvisación y falta de información adecuada a los usuarios, distribuidores de energía eléctrica y Estados Provinciales"