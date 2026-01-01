Con la presencia de niños de Pirané, inició nuevo modulo de colonia de vacaciones

En la mañana de este lunes 19 se puso en marcha el tercer módulo de la colonia de vacaciones en el Complejo Paraíso de los Niños, una propuesta recreativa gratuita impulsada por el Gobierno de Formosa que se consolida año tras año.

La apertura contó con la presencia del vicegobernador Eber Solís y la participación de niños y niñas tanto de la ciudad Capital como de la localidad de Pirané.

Este módulo cuenta con la participación de chicos y chicas de los barrios Villa del Carmen, Sagrado Corazón, Laura Vicuña y a través del programa Conociendo Mi Provincia, pequeños de la localidad de Pirané, que llegaron acompañados de sus padres, y la intendenta Yessica Palacios.

En primer término Guadalupe Robles, directora del Parque Infantil explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que tras la recepción de los niños y el desayuno, pasaron por la revisación médica de rigor, para luego disfrutar del natatorio.

Señaló que la colonia se desarrolla tanto en turno mañana, como en turno tarde, y que se agregaron horarios por la tarde, para participar de la escuela de natación, en la misma pileta, también gratuitas.

Niños ansiosos

Además del vicegobernador Solís, quien acompañó la apertura de este módulo, se encontraba en el lugar la intendenta de Pirané, Yessica Palacios, quien precisó que arribaron a Capital 31 niños y niñas de su localidad, en su mayoría, hijos de empleados municipales.

“Estaban muy ansiosos por venir, conocer la pileta, nos contaban los padres que les costó hacerlos dormir” relató la jefa comunal en contacto con AGENFOR.

La funcionaria municipal quiso destacar el excelente recibimiento de la delegación, a cargo de todo el equipo del ministerio Secretaría General, en el marco del programa Conociendo Mi Provincia.

“Queremos agradecer a todo el equipo de Secretaría General, es algo que hacemos todos los años. Sabemos que la atención es impecable, que el programa es una maravilla” indicó.

Puso en valor además la decisión política del gobernador Gildo Insfrán, de brindar igualdad de oportunidades a todos los niños de la provincia, en este caso facilitándoles la recreación y esparcimiento en época de vacaciones.

Agradeció asimismo al Vicegobernador por hacerse un tiempo para ir a visitarlos y darles la bienvenida.







