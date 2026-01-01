La mejora de calles encabezó la agenda de trabajos de la comuna capitalina

Una franja de conglomerados capitalinos se vio beneficiada este jueves con el plan de tareas de la Municipalidad, el que se centró fundamentalmente en la recomposición de calles de tierra y el mantenimiento del drenaje a cielo abierto, acciones todas a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativas de trabajo.

Motoniveladoras comandadas por efectivos, circularon por las arterias que conforman el corredor del transporte público en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio con la ejecución del perfilado, tarea que tuvo su réplica en el B° 12 de Octubre, allí con relleno, distribución de escombros y compactación sobre calle Girola, entre Cuarta y Sexta, a lo que se sumó el cuneteo en canales a cielo abierto del lugar.

Del mismo modo, cuadrillas hicieron lo propio en las calles del B° 20 de Julio con la reparación de calles a través del perfilado, y con el cuneteo manual en sectores puntuales. En relación a esto último, en el B° Municipal el trabajo se enfocó en la limpieza mecánica con excavadora, en el canal principal.

Simultáneamente, se llevó a cabo la limpieza de cunetas revestidas con tapas en el B° República Argentina, y la mejora del drenaje pluvial en el B° Don Joaquín, a través del cuneteo mecánico.

Por último, otro equipo tuvo a su cargo el bacheo sobre la Av. Los Constituyentes, a la altura del B° Juan D. Perón.











