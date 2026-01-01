Fontex: “El apoyo continuo del Gobierno de Formosa garantiza la continuidad de la producción”





El director del Programa Fontex, Néstor Sosa, hizo un pequeño balance de la producción realizada en el 2025 y adelantó lo programado para este año.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), destacó en específico lo suministrado al Ministerio de Cultura y Educación durante el 2025, señalando que “hemos entregado 95 mil guardapolvos al Centro de Distribución de la Provincia para docentes y estudiantes de Nivel Inicial y Primario”.

Esta cifra, evidencia la demanda que tiene el Programa Fontex y en relación a ello, recordó que “el 2025 fue duro, pero no desde el punto de vista laboral, sino para los proveedores que tuvieron que manejarse en incertidumbre para poder responder a los pedidos, que fueron numerosos por la cantidad que producimos”.

Asimismo, aseguró que “el apoyo continuo y el compromiso del Gobierno de Formosa garantizó la continuidad de la producción”.

Actualmente, “nos encontramos en época de receso vacacional y por ello estamos enfocados en la reparación de máquinas, mantenimiento, arreglos y tareas similares. Pero, a su vez, se está organizando la producción que se entregará en febrero a las distintos cooperativas y consorcios”.

“Para el 2026 ya tenemos una producción estimada a realizar para los Ministerios de Economía, Hacienda y Finanzas, Cultura y Educación, Comunidad y Desarrollo Humano, como así también para la Policía de la Provincia, que es una cantidad grande”, informó.

Finalmente, recordó que en todo el territorio cuentan con “50 cooperativas y consorcios distribuidas en 17 localidades y más de 400 personas trabajando”.



