La Municipalidad de Formosa continuará fortaleciendo la salud animal en el 2026

La Municipalidad de Formosa informa que durante el año 2026 continuará desarrollando y fortaleciendo las atenciones veterinarias a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, dependiente de la secretaria de Acción Social, consolidando así una política pública sostenida en materia de salud animal y salud pública.

En ese sentido, desde el área se informó que durante el próximo año se mantendrán los servicios gratuitos esenciales para el control de zoonosis, entre los que se incluyen las castraciones, desparasitación y vacunación antirrábica.

Asimismo, se brindarán servicios veterinarios con arancel mínimo, correspondientes a prestaciones clínicas no esenciales para el control de zoonosis. Dichos aranceles estarán destinados a la compra de insumos, permitiendo fortalecer y sostener las atenciones gratuitas que se brindan en la ciudad.

En ese marco, la directora de Zoonosis y Protección Animal, Dra. Catalina Espinoza, destacó:

“Estas atenciones son el resultado de una decisión política clara y sostenida en el tiempo. Nos permite trabajar de manera planificada, continua y territorial, acercando servicios a los barrios con el Castramóvil y fortaleciendo las prestaciones que se realizan en el CeMAA. Los aranceles mínimos que se cobran en algunas prestaciones se reinvierten íntegramente en insumos para sostener y ampliar las atenciones gratuitas. Entendemos que la salud animal es parte de la salud pública y comunitaria”.



