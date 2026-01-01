La Junta Evaluadora de Discapacidad inició el año con la entrega de CUD en Villa General Güemes

En un trabajo articulado entre el hospital local, el Municipio y la Escuela Especial N° 21, reafirmando el compromiso de un Estado provincial presente e inclusivo.

En su modalidad itinerante, la Junta Evaluadora de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, comenzó su cronograma 2026 con una importante actividad en el interior de la provincia, donde concretó la entrega de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que fueron tramitados sobre el cierre del año pasado.

La jornada tuvo lugar en la mañana de este miércoles 14 de enero, en la localidad de Villa General Güemes, beneficiando a vecinos y vecinas que en el mes de diciembre del 2025 habían realizado la gestión del CUD en el marco de una visita y un amplio trabajo de la Junta Evaluadora en esa localidad que, en aquella oportunidad reunió a más de 30 beneficiarios, incluyendo a personas de localidades aledañas.

Cabe mencionarse, que la entrega efectiva de los CUD formó parte de un accionar coordinado con el Hospital de Villa General Güemes, la Municipalidad local y la Escuela Especial N° 21 de esa comunidad, en el marco del abordaje territorial efectuado por el equipo de profesionales de la Junta Evaluadora Itinerante, que una vez más se trasladó hasta el interior de la provincia para garantizar este derecho fundamental que tienen las personas con discapacidad.

La directora de la Junta Evaluadora, la licenciada Lis Yanacón, indicó que en la fecha“se entregaron los CUD tramitados anteriormente, permitiendo a las personas con discapacidad contar con una herramienta clave para la accesibilidad a prestaciones de salud, educación, transporte y otros beneficios contemplados por la normativa vigente”.

En ese sentido, puso de resalto que el Gobierno de la provincia de Formosa mantiene una clara decisión política “de estar siempre presente donde hay una necesidad, como de promover y buscar una mejorar la calidad de vida para las formoseñas y los formoseños que viven en cualquier punto de la provincia, sobre todo para las poblaciones más vulnerables”.

Agregó que, parte de eso, se logra a través de un sistema público de salud provincial que impulsa y sostiene políticas sanitarias inclusivas, centradas en los titulares de derechos, como en este caso, de las personas con discapacidad, garantizando para ellos “igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a los derechos que les pertenecen”.

Seguidamente, recordó que, en la primera parte de este trabajo, es decir, en la visita anterior, los pacientes recibieron evaluaciones médicas, requisito que deben cumplimentar para solicitar el CUD y, además, se les ofreció un asesoramiento general sobre los otros trámites que debían hacer para reunir la documentación necesaria.

En relación a eso, la licenciada agradeció a las autoridades y al personal, tanto del Municipio como de la Escuela Especial. Y particularmente, al director del nosocomio de General Güemes, el odontólogo Hugo Nagel y a todo el personal de salud “que colaboró y acompañó este trabajo tan importante”, destacando en el cierre “el compromiso demostrado y puesto al servicio de la gente”.



