Denunciaron “larga lista de ñoquis” en el Municipio de Las Lomitas

El Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Las Lomitas (SUTRAMUL) reveló la existencia de empleados “ñoquis” en la Municipalidad, señalando que la lista estaría encabezada por Vanina Basualdo, hija del diputado nacional Atilio Basualdo y hermana del intendente Pablo Basualdo.Al respecto, el secretario general Manuel Benítez repudió que mientras familiares del poder perciben sueldos sin cumplir funciones, trabajadores municipales que no se encuentran alineados con el espacio oficial sufren persecución, quita de haberes, precarización laboral, falta de uniformes y ausencia de mejoras en sus condiciones de trabajo.“Hay una lista larguísima de gente que está cobrando de la Municipalidad y no presta servicios. Son los llamados ‘ñoquis’ y, a causa de esa gente, el personal municipal que trabaja sufre las consecuencias”, advirtió.Además, hizo notar que ello evidencia que los fondos que envía la provincia sí llegan al Municipio lomitense, solo que “tienen otros destinos”.“El Gobierno provincial manda como corresponde la coparticipación; sin embargo, el intendente Basualdo les da sueldos a personas que no trabajan”, condenó, reafirmando “seguiremos en la lucha hasta las últimas consecuencias” para revertir esta situación.