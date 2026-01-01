El vicegobernador Solís participó de los festejos por el 124° aniversario de San Hilario

En la calurosa jornada de este miércoles 14 de enero, San Hilario, localidad del Departamento Formosa, ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad capital, conmemoró su 124° aniversario fundacional.

Por tal motivo, el vicegobernador Eber Solís estuvo presente acompañando los festejos.

“Celebramos junto a los vecinos y las vecinas un nuevo aniversario de esta querida localidad, tierra de quienes nacieron aquí y de quienes la eligieron para vivir y crecer en comunidad”, subrayó.

Y destacó que “en una jornada popular y festiva, compartimos un tradicional almuerzo comunitario junto al pueblo de San Hilario, autoridades locales y funcionarios de Gobierno, acercando el afectuoso saludo de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, a todos sus habitantes”.

En ese marco, agradeció al jefe comunal Salvador Figueredo por “la invitación y el cálido recibimiento de siempre”.

Justamente, Figueredo, presidente de la Comisión de Fomento de la localidad, resaltó al dialogar con AGENFOR que esta fecha tan importante “se festejó con un agasajo con toda la comunidad, con un gran asado seguido de un festival. Es algo que han hecho nuestros abuelos y nuestros padres que hoy quisimos continuar”.

En ese sentido, expresó que “nos sentimos muy halagados por la visita del Vicegobernador, en representación del gobernador Insfrán, quien temprano ya nos envió las salutaciones para nosotros y toda la comunidad”.

Así también, estuvieron presentes intendentes de localidades vecinas: “Contamos con las presencias de colegas intendentes que nos visitaron el día de la fecha”, remarcó Figueredo.

“Estamos muy felices y contentos por vivir y celebrar este nuevo aniversario”, cerró.



