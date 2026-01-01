Formosa mantiene un escenario favorable frente al dengue, pero refuerza el llamado a no bajar la guardia

No obstante, las autoridades sanitarias insisten en sostener las medidas de prevención ante las altas temperaturas y la humedad, condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que transmite esta enfermedad.

La directora de Epidemiología y Medicina Tropical del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, la doctora Claudia Rodríguez, señaló que al cierre de enero “tenemos una muy buena situación epidemiológica, no sólo con dengue, sino también con el COVID-19, gripe, sarampión y coqueluche, que es otra de las enfermedades que reapareció en el 2025”,

En relación al dengue, la funcionaria indicó que el escenario actual es tranquilo, aunque advirtió que la plena temporada de verano que transita la provincia en este momento obliga a extremar los cuidados y a no relajarse con la prevención.

“Estamos en la temporada de altas temperaturas que sumadas a las condiciones de alta humedad por los chaparrones que vamos teniendo. Y si tenemos recipientes que quedan al aire libre, sin taparse, sin colocarse boca abajo, ahí pueden generarse criaderos de mosquitos”, explicó.

Y recordó que, cuando la hembra del mosquito deposita sus huevos en esos recipientes y toman contacto con el agua, eclosionan y se inicia el ciclo de vida del Aedes aegypti, hasta llegar a su etapa adulta que es cuando vuela y pica, transmitiendo la enfermedad.

Comentó que, en la última semana, el conteo cerró con sólo seis casos positivos en el interior de la provincia y ninguno en la Capital. No obstante, subrayó que “es fundamental no relajarnos, estar siempre atentos y prevenir, antes que curar”.

Asimismo, resaltó que estos resultados no son producto del azar, sino de “un trabajo intensificado, planificado, estratégico, integral, multisectorial e interinstitucional” que lleva adelante el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano, junto a otros organismos comprometidos en la lucha contra el dengue.

En ese marco, valoró el trabajo cotidiano y silencioso de las brigadas sanitarias, que recorren los barrios casa por casa dialogando con los vecinos, promoviendo las medidas preventivas, enseñando cómo aplicarlas correctamente, realizando demostraciones prácticas del uso del larvicida, detectando posibles criaderos de mosquitos y entregando, de manera gratuita, repelentes y larvicidas.

Situación regional y alertas por viajes

Al referirse al contexto regional, Rodríguez informó que en la región de las Américas, el dengue se presenta este año con menor intensidad que en temporadas anteriores, aunque aclaró que Brasil y Paraguay registran una cantidad importante de casos.

“Para nosotros lo más inquietante es que en Brasil circulan los cuatro serotipos del dengue: 1, 2, 3 y 4. Mientras que en Paraguay circula el serotipo 3. En Formosa tenemos circulación del serotipo 2 y, en menor proporción, del 1”, explicó, advirtiendo que el movimiento turístico propio de la época puede favorecer el ingreso de nuevos serotipos a la provincia.

En ese sentido, alertó que cuando una persona se infecta con un serotipo diferente al que ya tuvo previamente, aumenta el riesgo de desarrollar dengue grave o dengue hemorrágico. “Si la infección es con el mismo serotipo, actúa como un efecto vacuna y puede reducir la sintomatología y las complicaciones. Pero con un serotipo distinto, la probabilidad de cuadros graves es mayor”, detalló.

Por ello, remarcó la importancia de que quienes regresen de viajes y presenten síntomas realicen la consulta médica de forma inmediata. Entre los signos de alerta mencionó “fiebre, acompañada de dolor corporal intenso, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y, en algunos casos, síntomas gastrointestinales como náuseas o vómitos”.

Finalmente, la funcionaria explicó que ante un caso sospechoso el sistema de salud actúa rápidamente, realizando el bloqueo no sólo en el domicilio del paciente, sino también en las manzanas aledañas, con el objetivo de cortar la transmisión del virus. “La consulta temprana es clave para cuidar a la persona y proteger a toda la comunidad”, concluyó.



