La EPEP N° 446 mantiene sus puertas abiertas con servicio nutricional y realiza mantenimiento integral del predio

La Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 446 “Armando de Vita y Lacerra” del barrio San Pedro continúa con una intensa actividad durante el receso de verano. Con el compromiso de docentes y personal de cocina, la institución garantiza el servicio nutricional para sus alumnos y avanza en el mantenimiento integral del predio.

La directora del establecimiento, María Teresa López, destacó que, a pesar de las vacaciones, “estamos atendiendo a los niños que vienen al servicio social nutricional”, y puntualizó que “el equipo de la Cooperativa de Trabajo 9 de Septiembre nos ayuda con toda la limpieza del predio escolar”.

Si bien falta bastante para inicio de clases, expresó que “la escuela está en muy buenas condiciones, manteniendo la limpieza y el orden”, añadiendo que “constantemente estamos revisando todo, que no falte nada, para que esto se mantenga siempre abierto a los niños, cuidando la integridad de ellos”.

Asimismo, refirió al servicio social nutricional, que funciona de lunes a viernes en la modalidad de plato servido, resaltando que “contamos con un menú fresco, pero bastante nutritivo”.

Y detalló la planificación semanal que incluye estofado de carne, milanesas de pollo, tallarines y ensaladas, acompañados de colaciones como yogur, frutas y leche chocolatada.

En este punto, puso de relieve “la labor desinteresada del cuerpo docente”, quienes “hicieron una planilla donde se anotan por turnos y vienen todos los días”.

Finalmente, precisó que la EPEP N° 446 cerró su ciclo lectivo con una matrícula de 156 alumnos “con muchos niños que residen en el barrio San Pedro y otros que provienen de zonas alejadas”, manteniendo un fuerte vínculo tradicional con la institución.











