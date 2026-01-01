Desde la ADE aseguraron que “mantienen su acompañamiento al sector productivo”

Desde la Agencia de Desarrollo Empresarial Formosa aseguraron que continúan desarrollando acciones de acompañamiento y planificación estratégica, reafirmando así su compromiso con el fortalecimiento del entramado productivo local.

Subrayaron que sostienen tareas internas orientadas a la evaluación de programas, la planificación de nuevas propuestas de capacitación, el diseño de herramientas de asistencia para emprendedores y empresas, y el seguimiento de proyectos en curso.

Asimismo, afirmaron que “la ADE, como entidad público-privada, cumple un rol clave en la articulación entre el Estado, el sector privado y las instituciones intermedias, promoviendo la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de iniciativas innovadoras que contribuyan al desarrollo económico de Formosa”.

Y adelantaron que “durante este tiempo se avanza en la preparación de la agenda de actividades para los próximos meses, que incluirá capacitaciones, asesoramientos técnicos, espacios de vinculación empresarial y programas de apoyo al emprendedurismo, con el objetivo de seguir acompañando a quienes apuestan al crecimiento productivo de la provincia”.

Por esto, desde la Agencia de Desarrollo Empresarial Formosa recordaron que los canales institucionales continúan disponibles para consultas a la comunidad empresarial.



