Comenzó el segundo módulo de la colonia de vacaciones en el Paraíso de los Niños

En la mañana de este lunes 12, se puso en marcha el segundo módulo de la colonia de vacaciones en el Complejo Paraíso de los Niños, la tradicional propuesta recreativa gratuita del Gobierno de Formosa en esta nueva temporada de verano 2026.

Esta semana contará con la asistencia de los niños y niñas de los barrios San Miguel, Las Delicias, Villa Belgrano, San Agustín, La Floresta y El Resguardo; en tanto que por la tarde estarán colonos de Santa Rosa, Laguna Siam, Obrero y Villa Hermosa.

Al respecto, Guadalupe Robles, directora del Parque Infantil expresó que “estamos felices de comenzar este segundo modulo”, señalando que “primero se les ofreció el desayuno, luego pasaron a la revisión médica con el equipo del Ministerio de Desarrollo Humano, hicieron algunos juegos recreativos y de socialización en la plaza del Paraíso de los Niños y finalmente, estuvieron en la pileta”.

Robles explicó existen dos modalidades para que los niños formen parte de esta experiencia gratuita; “una es a través de la dirigencia barrial quienes visitan la las familias, y convocan a los niños en un punto de encuentro, donde el colectivo pasa a buscarlos y así semana a semana tenemos un cronograma de los diferentes barrios”.

Pero también, añadió que puede ser “de forma particular, donde cualquier papá o mamá asiste y acá tomamos los datos, si es que no se pudieron inscribir a través de la web”.

En este sentido, resaltó que “por la mañana asisten ciertos barrios y por la tarde otros”, recordando que el esquema de visitas es rotativo, ya que los que concurren esta semana al Paraíso de los Niños tendrán la oportunidad de disfrutar del Parque Acuático “17 de Octubre” durante la semana siguiente, garantizando que todos los niños de la ciudad accedan a ambos complejos recreativos.

Finalmente, Robles subrayó el “éxito” de las colonias por el esfuerzo interministerial que el Gobierno de Formosa sostiene año tras año. “Es un trabajo articulado; contamos con el aporte del Ministerio de Turismo, el Instituto IAPA y otros organismos que enriquecen la propuesta”, concluyó la funcionaria.



