Afirmaron que el bono de $70 mil para jubilados "es tan solo una moneda", la inflación hizo que perdiera más de la mitad del valor

Gialluca, anuncio que el control de supervivencia, el famoso “trámite de fe de vida” y otros cruces de datos se harán 100% digital mediante inteligencia artificial y entrecruzamientos de bases de datos (Anses, Renaper, Salud), el Funcionario Provincial, advirtió “estar atento a las estafas, toda vez que la Anses u otros organismos, nunca piden claves, dinero, menos aún pagar “un bono”, tampoco CBU, todas las visitas deben ser concretadas por técnicos debidamente identificados y “nadie debe entregar datos bancarios”-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que, el Gobierno Nacional público el Decreto 65/26, mediante el cual, establece un bono extraordinario previsional de hasta $ 70.000mil para beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, de esta manera, el Poder Ejecutivo Central, continúa con su destrato a los jubilados y volvió a fijar en 70 mil pesos el bono destinado a ese sector, así como también a pensionados que cobran el haber mínimo. La medida se enmarca en la estrategia económica del gobierno de Javier Milei para sostener el superávit fiscal, apoyada en el recorte del gasto público y en el ajuste sobre jubilaciones y pensiones, sin contemplar el sufrimiento de las personas ante los problemas para llegar a fin de mes, al que además castiga cada miércoles en inmediaciones del Congreso con operativos policiales desmedidos y una represión que ya se naturalizó. Con el congelamiento del bono, la jubilación mínima que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será de 359.219 pesos, dado que se aplicará el aumento del 2,84 por ciento calculado por la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Con el bono incluido, el ingreso total de quienes cobran el haber mínimo llegará a 429.219 pesos. Sin embargo, el esquema vuelve a profundizar la brecha entre beneficiarios. Mientras quienes perciben por encima de la mínima recibirán el aumento completo del 2,84 por ciento, los jubilados que dependen del bono apenas alcanzarán una mejora efectiva del 2,3 por ciento, producto del congelamiento de la ayuda. En tanto, para los beneficiarios que superen el haber mínimo, el refuerzo será variable y se limitará al monto necesario para alcanzar el tope resultante de la suma entre la jubilación mínima y el valor máximo del bono, consolidando un esquema que prioriza el ajuste fiscal por sobre la recomposición de los ingresos previsionales. Gialluca afirmó que, este ingreso adicional no se actualiza desde enero 2024 y a la fecha la "inflación oficial acumulada es cercana al 180 por ciento, aunque todos sabemos que en la economía doméstica es superior”, en consecuencia, un jubilado o un pensionado “no llega a percibir un ingreso que le permita superar la Canasta de Indigencia qué desde octubre del año pasado es de $ 544.304”, decisiones del actual Gobierno Oficial “para sostener el supuesto superávit fiscal con el que justifica todos los ajustes y desfinanciamientos en todos los sectores, especialmente los más vulnerables del país”.



