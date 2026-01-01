Juarez: La Policía detuvo a un peligroso sujeto





• Ingresó a una casa, lesionó con un arma blanca a tres mujeres, una de ellas se encuentra grave

Integrantes del Comando Radioeléctrico Policial y Comisaría Ingeniero Juárez detuvieron a un hombre acusado de robar y agredir con un cuchillo a tres mujeres.

El episodio tuvo lugar el sábado último alrededor de las 5:00 horas, en un domicilio ubicado sobre calle Saavedra y Corrientes del barrio San Martín, de esa localidad.

Tres mujeres denunciaron que se encontraban reunidas en un inmueble junto a otras personas, cuando en un momento se presentó una joven de 25 años e ingresó a la finca y pidió auxilio, tras ser perseguida por un sujeto armado.

El agresor ingresó sin autorización a la propiedad y con un cuchillo agredió a la mujer que perseguía y a otras dos que se encontraban en el lugar. También sustrajo un celular antes de huir.

Las víctimas sufrieron lesiones de consideración y acudieron al Hospital local, donde fueron examinadas y el médico de turno, determinó que una de ellas tenía lesiones graves y fue trasladada hasta el Hospital Central de esta ciudad, para mejor asistencia médica, donde permanece internada en terapia intensiva.





Mientras que las otras dos mujeres terminaron con lesiones leves y recibieron el alta.





De inmediato, iniciaron las tareas investigativas y al llegar a la calle Canuto Maraz del barrio Viejo, lograron detener al sujeto, quien tenía en su poder el cuchillo utilizado para la agresión y el celular denunciado como sustraído.





Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Delegación Policía Científica.





Los secuestros y el detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la justicia.





Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Tentativa de Homicidio, Violación de Domicilio, Lesiones y Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.