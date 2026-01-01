Herradura: habilitación del nuevo patio gastronómico en el Mercado Comunitario de Emprendedores

Se llevó a cabo la habilitación oficial del patio gastronómico del Mercado Comunitario de Emprendedores de Herradura, un nuevo espacio destinado al encuentro social, al fortalecimiento del trabajo local y al crecimiento de los emprendedores de la comunidad.

El acto contó con la presencia del intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder; el diputado provincial, Rodrigo Sandoval, a cargo de Subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentin y todo su equipo quienes acompañaron a emprendedores y vecinos en una jornada significativa para la economía local.

Durante su discurso, Heizenreder destacó la importancia de este nuevo espacio y expresó su agradecimiento al Gobierno de la Provincia de Formosa por el acompañamiento permanente, a la Subsecretaría de Empleo por el trabajo articulado y sostenido en el territorio, y especialmente al diputado Sandoval, impulsor de esta iniciativa, quien continúa trabajando codo a codo con el municipio para generar más oportunidades para Herradura.

“El patio gastronómico es el resultado del trabajo conjunto, de una gestión que cree en el desarrollo con inclusión y en un Estado presente que acompaña a quienes apuestan al trabajo y al crecimiento colectivo”, señaló el jefe comunal.

Este nuevo sector fue creado para visibilizar, acompañar y fortalecer a los emprendedores locales, promoviendo el desarrollo económico y social de la localidad, a partir de políticas públicas que fomentan el empleo y la producción.

La jornada se vivió con una gran participación de vecinos y vecinas, y estuvo acompañada por presentaciones artísticas del Ballet Folclórico Huellas de mi Pueblo, la Academia Raíces de mi Tierra y música en vivo a cargo de Enzo & Matías y Suburbanos. Además, las familias disfrutaron de sorteos, juegos recreativos y peloteros, en un ambiente pensado para compartir y fortalecer los lazos comunitarios.

Desde la gestión municipal se reafirmó el compromiso de seguir trabajando Todos Unidos, junto a la subsecretaría de Empleo y el Gobierno Provincial, fortaleciendo la capacitación y el desarrollo de la comunidad, en línea con las políticas públicas impulsadas por el Gobernador Gildo Insfrán y el Vicegobernador Eber Solís, que ponen al empleo, la educación y el desarrollo integral de todos y todas como prioridad.



