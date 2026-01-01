Jofré firmó convenio para obras de red de agua potable con la modalidad de financiamiento compartido

Durante la mañana de este miércoles, el intendente Jorge Jofré firmó convenio con un grupo de vecinos del barrio La Alborada para la realización de la construcción de 710 m de red de agua potable, sobre las calles Beruti, Junín y Domingo French.

En este acuerdo entre el municipio capitalino y los vecinos del mencionado barrio, la Comuna se compromete a aportar combustible, máquinas, equipo y herramientas menores, como así también la mano de obra y el personal técnico calificado para la ejecución, inspección y contralor de los trabajos, en tanto que la firma se compromete a aportar todos los materiales necesarios para la realización de la obra.

A través de dicho convenio, el municipio, una vez puestos a disposición todos los materiales, en un plazo máximo de sesenta días hábilesde firmado el convenio, dará inicio a la ejecución del pavimento junto con las obras de desagües pluviales correspondientes, con un plazo de obra de tres meses corridos.

Al respecto, Ing. Norberto Jofré, del área de Obras Publicas de la Municipalidad, detalló “se trata de un trabajo importante, ya que los vecinos no contaban con este servicio y se va a extender un conducto central que irá sobre Beruti, desde la Av. Néstor Kirchner hasta la Av. Diagonal, con una extensión secundaria por calle Junín y Domingo French”, detalló.

“Además de la red troncal y la secundaria – agregó –, se realizarán las conexiones domiciliarias correspondientes a todos los vecinos que colaboraron con el programa, 55 en total, y los que no formaron parte podrán hacerlo tramitando la instalación con Aguas de Formosa”, dijo.

Al respecto, el funcionario comunal sostuvo “al ser ésta una obra de red de agua, la firma prestataria del servicio, Aguas de Formosa, será la encargada de supervisar las tareas, con quien se trabajará también en la elaboración del proyecto”, aseguró.

"Con esto se dará respuesta a los vecinos, quienes aportan la parte material, mientras el municipio se compromete a ejecutar la obra con la maquinaria necesaria, el personal técnico calificado y el combustible, para dejar el servicio en funcionamiento lo antes posible", dijo Jofré para concluir.








