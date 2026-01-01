“El Imperio del Mate”: yerba agroecológica y productos artesanales con identidad peronista

En Formosa Capital, “El Imperio del Mate” se consolida como un espacio único para los amantes del buen mate y los productos con identidad propia.

El comercio, ubicado en Padre Grotti 621, Dpto. 4, ofrece una cuidada selección de yerbas agroecológicas y productos artesanales que combinan calidad, sabor y una fuerte impronta cultural.

Constanza Arias, responsable del emprendimiento, destacó que las yerbas agroecológicas que comercializan son libres de agroquímicos, no se consiguen en supermercados y se caracterizan por no producir acidez, tener un sabor ahumado y permitir un mate más duradero, que no se lava rápidamente.

Uno de los productos estrella es la yerba peronista “Compañera”, una propuesta diferencial que se presenta en latas de 500 gramos, con un diseño coleccionable y la posibilidad de recargar la yerba mediante la compra de paquetes. “Es una yerba tolerable, rendidora y muy aceptada por el público”, señaló Arias.

La propuesta está pensada para un público específico y apasionado: las latas exhiben imágenes icónicas de Perón, Evita, Néstor, Cristina, Maradona y otros referentes, siendo las figuras de Perón y Evita las más elegidas. Muchos clientes adquieren estos productos como regalos originales.

Además de yerba, “El Imperio del Mate” ofrece alfajores artesanales marca “Peronista”, snacks “Peronachos”, y una amplia variedad de accesorios materos: termos, mates, bombillas, materas y tapa mates. El local también cuenta con dispensador de agua caliente para recargas.

“Buscamos diferenciarnos a través de productos con identidad, y la respuesta fue excelente. Estamos muy contentos con la aceptación en ferias y eventos”, afirmó Constanza.

Dirección:Padre Grotti 621, Dpto. 4 – Formosa Capital

🕒 **Horarios:** lunes a sábados de 7:30 a 12 y de 16:30 a 21 hs

💰 **Precios:**

* Lata de yerba: $45.000

* Recarga de yerba (500 g): $7.000







