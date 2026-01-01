Intentaban sustraer objetos de un depósito judicial

• Se concretaron cuatro allanamientos y aprehendieron a los responsables que intentaron ocultarse monte adentro

Cuatro hombres fueron aprehendidos por intentar sustraer bienes del predio del Destacamento Policial Depósito Monteagudo y en múltiples allanamientos secuestraron un automóvil y otros elementos relacionados a la causa.

En la mañana del jueves último, los policías de la Subcomisaría Antenor Gauna acudieron a verificar un llamado del Eco 911, donde individuos desarmaban vehículos que se encuentran en el mencionado lugar.

En el lugar, constataron que desconocidos intentaron sustraer partes de los vehículos y motos incautados, quienes al verse sorprendidos por la prevención huyeron sin lograr su cometido.

Tras el trabajo investigativo, los policías aprehendieron a un sujeto, en un cauce a unos 300 metros monte adentro y, por Ruta Provincial N° 2, detuvieron a un hombre y secuestraron una Motomel 110 cc, con un carro de tracción.

El personal del Cuerpo de Bomberos realizó una inspección en el sector de depósito judicial, tras conocer que unos sujetos manipularon bidones de combustibles. También, realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección de Policía Científica y secuestraron herramientas utilizadas para el desarme de los vehículos.

Después, los integrantes de la brigada de investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, detuvieron a otros dos involucrados, durante la ejecución de cuatro órdenes de allanamientos, en distintos domicilios ubicados en el Distrito Cinco.

Asimismo, todo lo incautado y los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Magistratura interviniente.