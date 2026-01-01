Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una obra en construcción abandonado

La causa de muerte debido al estado de putrefacción que se encuentra el cuerpo, queda en investigación judicial; de todos modos no se observó lesiones defensa o ataque en el cuerpo

Efectivos de la fuerza provincial acudieron a una obra en construcción, ubicada en la intersección de las calles Güemes y Arenales, del barrio San Pedro, luego de que un vecino manifestó que percibía olores nauseabundos provenientes del lugar.

Alrededor de las 06:00 horas, personal del Comando Radioeléctrico Policial Zona 3 acudió al requerimiento y constató la presencia de un hombre sin signos vitales, en avanzado estado de descomposición.

Ante la situación, se tomaron las precauciones respectivas para resguardar el lugar, dando intervención a los policías de la Comisaría Seccional Cuarta.

Además, los uniformados de la Dirección General de Policía Científica documentaron la escena y secuestraron una billetera sin documentaciones y una jeringa hallada en cercanías del cuerpo. Según la inspección a simple vista, el cadáver no presentaba signos de violencia ni heridas visibles.

Asimismo, en el lugar trabajaron los integrantes del Comando Radioeléctrico Policial, Unidad Regional Uno, Cuerpo de Bomberos y del Departamento Informaciones Policiales.

Una vez finalizado el trabajo de los peritos, el Juez dispuso el traslado del cuerpo del hombre a la morgue del Poder Judicial para la autopsia respectiva, tarea que se llevó a cabo posteriormente sin poder determinarse, por el momento la identidad del hombre.