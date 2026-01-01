Clorinda: La Policía detuvo a una mujer y desarticuló un punto de cultivo de marihuana

• Secuestraron ocho plantas de marihuana y dos celulares

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas, concretaron un allanamiento y culminó detuvieron a una mujer por intentar entorpecer el procedimiento, en la ciudad de Clorinda.

Durante días, los policías antinarcóticos realizaron, un trabajo investigativo, en relación a una causa judicial y las pruebas recabadas fueron puestas a conocimiento de la Jueza de turno, Dra. Mariela Portales, quien direccionó el procedimiento y ordenó allanar el lugar.

El mandato judicial se concretó este jueves, en una vivienda ubicada en el barrio Obrero y durante la requisa, secuestraron ocho plantas de marihuana, dos teléfonos celulares, entre otros elementos de interés.

Además, aprehendieron a una mujer de 23 años, quien se presentó durante el procedimiento para impedir el desarrollo de la orden judicial y fue trasladada a la dependencia policial, a disposición de la Justicia.

La detenida fue notificada de su situación procesal en la causa por “Infracción a la Ley Nacional 23.737 y Resistencia Contra la Autoridad", con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia.