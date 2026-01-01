“Guaycolec” invita a la comunidad a conocer y valorar la fauna nativa

La Estación de Animales Silvestres “Guaycolec” abre sus puertas a la comunidad este fin de semana e invita a vecinos, vecinas y visitantes a recorrer este espacio único de conservación, educación ambiental y recuperación de fauna silvestre.

El director de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA), Emmanuel Tomanek, recordó a la ciudadanía que la Estación abre los días sábados, domingos y feriados, en el horario de 9 a 16 horas, con entrada libre y gratuita. Además, agregó que la apertura al público siempre está sujeta a las condiciones climáticas.

“Si nos acompaña el clima, sin lluvias días anteriores y en el día de apertura, vamos a estar esperando a todos los que quieran disfrutar de una jornada rodeados de naturaleza”, explicó.

Aclaró que “Guaycolec no es un zoológico. Se trata de un centro de rescate, rehabilitación y cuidado de animales silvestres que, por diferentes motivos —como el tráfico ilegal, atropellamientos, incendios o tenencia irresponsable—, no pueden regresar de inmediato a su hábitat natural”.

“Muchos de ellos se encuentran en procesos de recuperación, mientras que otros permanecen bajo cuidado permanente”, indicó.

Una experiencia educativa y de concientización

Durante la visita, las y los asistentes pueden: recorrer senderos habilitados en contacto con la naturaleza, observar animales silvestres en un entorno controlado y respetuoso, aprender sobre especies nativas y su rol en el ecosistema y participar de instancias de educación ambiental y concientización.

Del mismo modo, usar las mesas y parrilleros para compartir un almuerzo, así como los espacios de juegos para los más pequeños de la familia.

Por el contrario, con el objetivo de proteger a los animales y garantizar su bienestar, no está permitido alimentar o tocar a los animales, ingresar con mascotas, arrojar residuos fuera de los espacios habilitados y generar ruidos molestos o actitudes que alteren la tranquilidad del lugar.

No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas ni hacer fuego fuera del sector de los parrilleros.

¿Por qué es importante la Reserva?

Según palabras del director, la recuperación de animales silvestres cumple un rol fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. Cada especie cumple una función específica en la naturaleza, y su preservación es clave para la biodiversidad, la salud ambiental y el desarrollo sostenible.

Se trata de un espacio de educación ambiental que promueve el respeto por la vida silvestre y la reflexión sobre nuestras prácticas cotidianas y su impacto en el ambiente.

“Invitamos a la comunidad a visitar la Reserva con una mirada responsable, entendiendo que proteger la fauna silvestre es una tarea colectiva y un compromiso con las futuras generaciones”, finalizó.







