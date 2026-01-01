El compromiso de la salud pública se hace presente en la segunda kermés del CEMENURNK

Bajo un enfoque de acceso equitativo e integral, el evento del próximo viernes 6 de febrero, a las 19 horas, reunirá a las instituciones sanitarias más importantes de la provincia. El objetivo: brindar herramientas de prevención y promover la salud física como un derecho de todos.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK) reafirma su compromiso con la sociedad formoseña a través de la segunda edición de su kermés saludable. Esta jornada no solo es un espacio de encuentro, sino una manifestación del trabajo articulado entre los diferentes organismos provinciales para garantizar que la prevención y el bienestar lleguen a cada ciudadano.

Según explicaron desde la institución, el enfoque central de este año es la alfabetización en salud. En un contexto donde el diagnóstico precoz es determinante, la kermés funcionará como un centro de orientación masivo.

Habrá asesoramiento directo, ya que equipos de los diferentes servicios del CEMENUNRNK, el Hospital de Alta Complejidad (HAC), el Hospital Interdistrital Evita (HIEF) y los Hospitales de la Madre y el Niño y de la Madre y la Mujer brindarán información clave sobre cómo acceder a servicios de diagnóstico precoz y tratamientos de vanguardia.

En cuanto a la ciencia y la nutrición aplicada, se contará con la presencia de organismos como el Centro provincial de Hemoterapia, el Laboratorio Provincial Laformed, Nutrifor y el Polo Científico y Tecnológico, lo que permitirá a los vecinos conocer el respaldo científico detrás de los medicamentos y suplementos nutricionales producidos en Formosa, reforzando la confianza en la soberanía sanitaria local.

Asimismo, profesionales de la salud realizarán chequeos básicos, permitiendo que el vecino tenga un contacto directo y gratuito con el sistema sanitario.

Además, entendiendo que la actividad física es una de las principales barreras contra las enfermedades, en la kermés habrá un bloque especial dedicado al movimiento consciente. Gimnasios de la ciudad capital ofrecerán actividades guiadas, como sesiones de estiramiento y ejercicios de abdominales hipopresivos, fundamentales para la salud postural. Y también asesoramiento profesional a través de la orientación sobre disciplinas deportivas para reducir el estrés y mejorar la flexibilidad, adaptando el ejercicio a cada persona.

Del mismo modo, el evento contará con actividades interactivas en los distintos stands, donde los asistentes podrán aprender sobre hábitos saludables de forma lúdica. Como incentivo a la participación, se realizarán sorteos con premios orientados a fomentar la vida activa y el autocuidado entre los presentes.

“Caminar unidos contra el cáncer”

Como broche de oro de la jornada, se llevará a cabo la “Caminata Simbólica contra el Cáncer”. Este momento representa mucho más que una actividad física; es un acto de acompañamiento y esperanza que busca visibilizar la lucha de pacientes y familias, reafirmando que la prevención es un camino que se transita de manera colectiva, se subrayó desde el Centro.

En ese sentido, el CEMENURNK destacó que la verdadera importancia de esta kermés radica en el fortalecimiento de los lazos comunitarios y el derecho a la salud: promover la prevención no es solo una invitación, es una responsabilidad institucional. “Queremos garantizar que cada ciudadano sepa que tiene a su disposición servicios de vanguardia y que la accesibilidad es la base de nuestro compromiso público”, remarcaron.

La actividad se desarrollará el viernes 6 de febrero, a las 19 horas, en el predio del CEMENURNK, situado en la calle Corrientes 1849 de Formosa Capital.

La entrada será libre y gratuita, y se recomienda asistir con ropa cómoda y muchas ganas de participar.



