Dengue: Si bien la situación epidemiológica es buena, instan a la sociedad a seguir cuidándose

La directora de Epidemiología de Formosa, la doctora Claudia Rodríguez, habló con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre la situación epidemiológica del dengue, la cual “es muy buena”, indicó.

“Está finalizando enero y el panorama epidemiológico de la provincia es tranquilo, detectándose la semana pasada solo seis casos en todo el territorio”, acentuó, pero marcó que este no es motivo para relajarse.

Recordó que “esta temporada de altas temperaturas y con condiciones húmedas, debido a los chaparrones que se presentan, es el ambiente ideal para que se generen criaderos de mosquitos en los recipientes que se encuentran al aire libre o todo aquello que no se esté tapado y pueda juntar agua. Por eso es importante no relajarse y siempre estar atentos”.

También, repasó cuales son los síntomas más comunes de la enfermedad y reiteró la importancia de la consulta médica en el caso de presentarlos.

“Fiebre, fuerte dolor de cuerpo generalizado, intenso dolor de cabeza, dolencia detrás de los ojos y hasta en algunos casos náuseas y vómitos”, describió.

“La consulta al médico es de suma importancia porque al haber una sospecha de que sea dengue, rápidamente se actúa haciendo el bloqueo en el domicilio de esa persona. Posteriormente se le realiza el análisis en donde se confirma o descarta el diagnóstico”, explicó.

Respecto de aquellas personas que ya hayan tenido la enfermedad, aclaró que igual pueden contagiarse con un serotipo distinto y, en este caso, “corren riesgo de que el cuadro se complique y de que se transite un dengue hemorrágico, es decir, un dengue grave”, cerró.



