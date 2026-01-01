Inició la inscripción para feriantes que quieran participar en la Fiesta Nacional del Río, Mate y Tereré

La Municipalidad de Formosa, mediante la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, informa que hasta el viernes 23, estarán abiertas las inscripciones para todos aquellos emprendedores y feriantes que quieran exhibir y comercializar sus productos en la Fiesta del Río, Mate y Tereré, a realizarse el próximo 7 y 8 de febrero.

Para ello, los interesados deberán dirigirse a las oficinas del Paseo Ferroviario –frente al Club Náutico–, de 9 a 12.

“Estamos muy contentos porque estamos de fiesta, ya que cumplimos 10 años con festival del Río, Mate y Tereré. Las inscripciones arrancaron hoy a las 9 de la mañana y continuarán hasta el viernes desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Eso es para los artesanos, reventa, emprendedores, empresas, bancos. Esos rubros vamos a estar atendiendo en la oficina”, afirmó Griselda Sekielyck, del equipo de trabajo de la Subsecretaria de Deporte, Cultura y Turismo.

“Y hoy también arrancó la inscripción para los gastronómicos, pero en este rubro, la inscripción es distinta; se hace por medio de un link, mandando su número de teléfono y luego nosotros le mandamos la planilla para que ellos se inscriban. Es una preinscripción que después nosotros vamos a estar sorteando y viendo quiénes son los que están habilitados para poder entrar en el playón municipal, aclaró Sekielyck”.

“En esta edición tendremos artesanos, reventa, emprendedores, bancos, empresas, gastronomía, barras de trago y estamos esperando también las inscripciones de los food trucks que ya nos están inscribiendo desde afuera. Nos escribieron de Mar del Plata, de Salta, de Chubut, una empresa que hace caramelos de Mar del Plata también así que por suerte se espera una gran convocatoria”.

“Les esperamos en el paseo ferroviario, en frente de los vagones, al lado de la biblioteca y en diagonal al Club Náutico de 9 a 12 horas y, por medio de un número de teléfono que está en todas las redes sociales, mandan un mensajito y les mandamos el link para que se inscriban y sean parte de los 10 años de este gran festival”, cerró Sekielyck.



