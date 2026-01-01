Ibarreta: Desmantelan tres centros de ventas de drogas

• Detuvieron a tres sujetos, secuestraron drogas y armas de fuego

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas, detuvieron a tres hombres y anularon tres centros de distribución de estupefacientes, tras allanamientos en distintas viviendas de la localidad de Ibarreta.

La minuciosa investigación llevada adelante por los policías antinarcóticos, revelaron la presunta actividad ilícita desarrollada en domicilios de los barrios Obrero y San Miguel, de esa localidad.

Los elementos probatorios reunidos, fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen y el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial, que ordenó las requisas.

Las medidas judiciales fueron concretadas por personal de la Delegación de Drogas Peligrosas Las Lomitas, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa, la Dirección General de Drogas Peligrosas, de la Delegación Unidad Regional Cinco y de la Comisaría local.

Durante las requisas, detuvieron a tres sujetos y secuestraron armas de fuego, cocaína, dinero en efectivo, celulares entre otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Los secuestros y detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición de la justicia. (Con foto)

INTERIOR - LAGUNA BLANCA

Menor demorado y bienes recuperados

• Fue en distintos procedimientos concretados en esa localidad

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca retuvieron a un menor, secuestraron una motocicleta y recuperaron una batería y un soldador eléctrico que habían sido denunciados como sustraídos.

La primera intervención tuvo lugar el martes último, luego de que una mujer denunciara que desconocidos sustrajeron una batería de auto y un soldador eléctrico del interior de su domicilio.

Durante los trabajos de campo, los policías hallaron los objetos abandonados en un sector de malezas del barrio San Miguel, de la localidad de Ibarreta y fueron secuestrados.

El segundo caso fue en la mañana del martes último, durante un operativo de control de vehículos y de personas.

Durante esa actividad, detuvieron la marcha de un menor que circulaba en una moto con caño de escape modificado, sin casco protector colocado y con exceso de velocidad.

Conforme las normativas vigentes el joven fue entregado a su tutor quien fue notificado de la causa contravencional iniciada.



