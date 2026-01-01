El Colorado: Detuvieron a tres sujetos, secuestraron armas blancas y una motocicleta

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Amenaza con el uso de arma de fuego y atentado contra la autoridad”.

Efectivos de la Comisaría Sargento ® Pedro Barraza detuvieron a tres hombres, de 22, 27 y 56 años, secuestraron cuchillos y una motocicleta durante un allanamiento en la localidad de El Colorado.

El mandato judicial se llevó a cabo el martes a las 12.30 horas, en el domicilio del denunciado ubicado en el barrio Deportivo.

Durante el procedimiento, el padre y hermano del imputado se opusieron al trabajo policial, intentado entorpecer la orden judicial y los detuvieron.

También, el involucrado en la causa judicial se autolesionó, con un corte a la altura del cuello para impedir la actuación policial, pero fue aprehendido después de recibir asistencia médica.

En el lugar, secuestraron armas blancas y una Motomel Blitz, de interés en la causa y fueron trasladadas a la dependencia policial.

Los detenidos, se notificaron las distintas causas judiciales y permanecen alojados a disposición de la Magistratura de turno. (Con foto)











