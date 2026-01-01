IASEP anunció la renovación automática de carnets para trabajadores del Estado

El Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) comunicó que se ha dispuesto la renovación automática de los carnets de afiliados jornalizados y contratados del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

Según se informó desde la obra social estatal, esta prórroga incluye a titulares, cónyuges e hijos menores y se extiende hasta el 31 de enero de 2027.

De esta manera, los beneficiarios podrán realizar sin inconvenientes compra de órdenes médicas; compra de medicamentos y autorizaciones, aun cuando el carnet figure vencido.

Solicitud de carnet actualizado

Asimismo, indicaron que quienes deseen retirar o solicitar el carnet actualizado deberán presentarse en el Departamento de Afiliaciones de 08 a 14 horas; o en las delegaciones del interior de la provincia, según su localidad.

Afiliados del Poder Legislativo y Municipalidades

Por su parte, los afiliados dependientes del Poder Legislativo y de las Municipalidades para realizar la renovación correspondiente, deberán presentarse en el Departamento de Afiliaciones de la casa central ubicada en Moreno 1170 o en la delegación de su localidad, con constancia de trabajo actualizada y el carnet vencido.



