Amplio despliegue territorial para garantizar el Servicio Social Nutricional durante el receso de verano

El Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa lleva adelante un amplio plan de trabajo territorial destinado a acompañar, monitorear y fortalecer el Servicio Social Nutricional durante el receso escolar de verano, con el objetivo de garantizar transparencia, calidad y continuidad de la prestación en los establecimientos educativos.

La iniciativa, dispuesta por el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, involucra a responsables y equipos técnicos de distintas áreas de la cartera educativa, con especial énfasis en el Nivel Primario, donde se concentra la mayor cantidad de beneficiarios del servicio.

En ese marco, el director de Educación Primaria, profesor Juan Ignacio Meza, explicó que se desarrolla un trabajo articulado con la Dirección de Educación Inicial, las Delegaciones Zonales y el área de Logística del Ministerio, encargada de trasladar a los equipos de monitoreo a distintos puntos del interior provincial.

Durante la primera quincena de enero se concretaron visitas de acompañamiento y control a más de 100 establecimientos educativos, tanto de la ciudad capital como del interior. El operativo alcanzó escuelas de las Delegaciones Zonales de Matacos, Bermejo, Patiño, Río Muerto, Belgrano, Villafañe, entre otras, y continuará en lo que resta del receso en las delegaciones aún pendientes.

El plan se inició el 2 de enero y se extenderá durante todo el receso de verano. Como resultado de esta primera etapa, desde el Ministerio anticiparon que la prestación del servicio mejoró de manera cualitativa y cuantitativa en comparación con el receso escolar de 2025 y años anteriores.

Las asistencias territoriales permiten asesorar y acompañar a quienes tienen a su cargo la tarea diaria del servicio nutricional, así como verificar las condiciones higiénicas, la correcta elaboración de los alimentos, la calidad de los menús y la adecuada conservación de productos cárnicos, lácteos, vegetales, legumbres y mercaderías no perecederas.

Asimismo, desde la cartera educativa destacaron que las escuelas cuentan con infraestructura y equipamiento adecuado en sus cocinas, como freezers, heladeras, minicámaras de refrigeración, cocinas semiindustriales y depósitos, garantizando así el correcto resguardo de los alimentos.

En materia de transparencia, se subrayó que desde el inicio del receso 2025 el Ministerio puso a disposición de las instituciones una plataforma digital integrada al SIGEF, a través del Módulo de Comedores, que permite registrar diariamente la inversión del servicio y vincular los montos con la cantidad de beneficiarios, generando información en tiempo real.

Asimismo, se valoró el compromiso de directivos, docentes y comunidades educativas, quienes sostienen el servicio con una fuerte vocación social, acompañando a estudiantes y familias durante el receso.

El Gobierno provincial ratificó su decisión política de sostener el Servicio Social Nutricional con fondos genuinos del Tesoro Provincial, garantizando el envío mensual de partidas, pese a que desde la asunción del actual gobierno nacional se dejaron de remitir los recursos que corresponden por derecho.

En ese sentido, el 15 de enero se transfirieron las partidas correspondientes al mes en curso, asegurando la continuidad del servicio, mientras que a partir del 19 de enero se reanudó el cronograma de trabajo previsto para la segunda quincena.

Actualmente, el servicio se brinda bajo las modalidades de vianda y plato servido. Aunque no asiste el total de los niños y niñas convocados, quienes concurren no solo reciben el menú planificado, sino que participan de espacios de integración y acompañamiento pedagógico, junto a docentes, fortaleciendo el proceso educativo incluso durante el receso.

Finalmente, se informó que los espacios de comedor escolar cuentan con condiciones adecuadas de confort, con ventiladores, aire acondicionado y mobiliario apropiado, reafirmando que la organización comunitaria y la construcción colectiva son pilares para consolidar un sistema educativo de calidad, equidad e inclusión, en el marco del Modelo Formoseño.



