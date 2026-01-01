“Conociendo mi Provincia”: Delegaciones del interior disfrutan de las vacaciones y la recreación en la Capital

Delegaciones de diversas localidades disfrutan de una estadía completa en la Capital que incluye alojamiento, alimentación y recreación.

El Gobierno de Formosa continúa fortaleciendo las políticas de inclusión y equidad a través del programa “Conociendo mi Provincia”, que permite que niños y niñas de todo el territorio provincial disfruten de la ciudad capital y la temporada de verano en las colonias de vacaciones del Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático “17 de Octubre”.

La coordinadora del programa Manuela Valentinuzzi puntualizó que “esta semana recibimos a las delegaciones de Riacho He Hé y Colonia Pastoril” y adelantó que la próxima será el turno de Pirané, Gran Guardia, Clorinda, El Chorro y Pozo de Maza.

“Tenemos una agenda bastante amplia para este año y como siempre, seguimos garantizando la felicidad de los niños con un montón de programas”, destacando que “en el verano la visita incluye los juegos recreativos y las piletas en la colonia de vacaciones”.

Valentinuzzi indicó que el programa ofrece una cobertura integral que incluye alojamiento en el Albergue Evita y todas las comidas, enfatizando en que “tenemos el albergue en condiciones, con desayuno, almuerzo y cena”.

En este sentido, subrayó que “el equipo de mantenimiento está constantemente atento para que los chicos estén muy cómodos”.

Equidad territorial

Por su parte, Renzo Parra intendente de Colonia Pastoril, acompañó a la delegación de 45 niños de su comunidad y resaltó el impacto emocional y social de esta experiencia.

“Ver la felicidad de los chicos de Pastoril visitando Formosa y sobre todo el Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático, nos da una alegría tremenda”, expresó.

Asimismo, mencionó que, la oportunidad de que vengan a la Capital delegaciones de todo el territorio provincial, “es una política pública de nuestro gobernador Gildo Insfrán, que siempre piensa en los pueblos”.

Comentó que “llegando los primeros días de enero, la gente empezó a preguntar cuándo comenzaban las colonias de vacaciones y cuándo íbamos a participar del programa Conociendo mi Provincia”, y sostuvo que “ver esas expectativas de todos con estos programas provinciales, la verdad que habla muy bien de la gestión de nuestro Gobernador y de todas las políticas públicas que lleva adelante”.

Al concluir, Parra invitó a los formoseños a visitar Colonia Pastoril, destacando su camping municipal como un destino ideal para “conectar con la naturaleza y el riacho está muy lindo para pescar, así que están todos más que invitados”.



