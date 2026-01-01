El Ministerio de Turismo invita a disfrutar del “Atardecer en la Laguna Oca” durante la temporada de verano

El Ministerio de Turismo de Formosa informa que, desde el sábado 10 y domingo 11, se pondrá en marcha la propuesta turística y recreativa “Atardecer en la Laguna Oca”. Se desarrollará en el marco de la temporada de verano (enero y febrero) y de la campaña “Formosa Hermosa, un destino mil veranos”.

La iniciativa tendrá lugar durante los meses de enero y febrero, con actividades gratuitas destinadas a vecinos, vecinas y turistas, promoviendo el disfrute del entorno natural y los espacios al aire libre.

Dentro del cronograma de actividades se encuentra la “Cabalgata”, la cual inicia el sábado 10 de enero y se realizará todos los sábados de ambos meses de 17.30 a 19 horas.

También, habrá paseo en lancha, el cual inicia el domingo 11 y se realizará todos los domingos de enero y febrero de 17.30 a 19 horas.

Ambas ofertas son totalmente gratuitas y tendrán lugar en la Reserva Biósfera Laguna Oca situada en Formosa Capital, la cual es uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad.

La propuesta “Atardecer en la Laguna Oca”, tiene como objetivo fomentar el turismo local, el encuentro familiar y el disfrute responsable de la naturaleza.

Desde el Ministerio de Turismo se invita a la comunidad y a quienes visitan la provincia a sumarse a estas actividades y vivir el verano en Formosa con experiencias pensadas para todas las edades.







