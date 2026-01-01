Acentúan acciones de asistencia y acompañamiento a productores ante el ciclo de crecida del Bañado La Estrella

Se llevaron a cabo diversas reuniones donde el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) avanzó en relevar situación actual de los productores en la Banda Norte y Sur del Bañado La Estrella, trabajando en la organización de las asociaciones de paipperos para la descarga de hacienda de los campos a través de ventas directas coordinadas.

Del mismo modo, también se coordinó la logística de traslado y los puntos de acopio de rollos de pasto para la demanda de productores que retiran sus animales del Bañado y los ubican en los “bordos”.

Fueron múltiples los encuentros concretados a los fines de coordinar las acciones: por un lado, en La Rinconada, abarcando parajes como Siesteadero, Tres Luces y La Represa, y por otro en El Quemado Nuevo, comprendiendo a El Cañón y Churcalito.

Así también, en Río Muerto, cubriendo parajes como Pozo de los Novillos, La Esperanza, San Ramón, La Blanca, Palma Sola y Buen Lugar, al igual que en Posta Cambio Salazar, englobando a Pozo Hondo, El Descanso, La Diosa, Punta del Agua, Cinco Palmas y San Marcos.

En diálogo con AGENFOR, el subsecretario de Desarrollo Rural Territorial del MPyA, el ingeniero Ricardo Velazco, enfatizó que “en el ámbito de las acciones de Gobierno que se llevan adelante, hacemos permanentes recorridas en todo lo que conlleva la cuenca del Bañado La Estrella”.

Ello a los fines de “atender las demandas y las necesidades de los productores, acompañándolos permanentemente, año tras año, en todo el proceso del ingreso de las aguas de las crecidas del río Pilcomayo a la provincia de Formosa”.

Según indicó, “el agua que está ingresando en este momento es un caudal bajo para los niveles que suele traer el Pilcomayo en épocas de máximo aporte”.

En ese sentido, precisó que “ahora están ingresando aproximadamente 250 metros cúbicos por segundo al sistema de El Pantalón y Paraguay también habilitó el canal al cual entran 50 metros cúbicos por segundo”, contrastando que “el año pasado llegó a haber valores de 800 metros cúbicos por segundo”.

A su vez, en cuanto a la descarga de hacienda de los campos a través de ventas directas coordinadas, señaló que en este caso “es una herramienta más”, puntualizando que se trata de “ofertar la hacienda que está disponible hoy y en condiciones de ser vendida a un comprador de hacienda para, por ejemplo, destinarlo a invernada, descomprimiendo así el campo para que el alimento que encuentre en las zonas altas les dure más tiempo”.

Y ahondó: “La diferencia es que en vez de llevar a un remate donde hay una puja de precios entre distintos compradores, lo que vamos a hacer es acercarle compradores al productor tenedor de la hacienda y que se negocie en función a lo que tiene para ofrecer con precios justos”, de manera de poder “descargar antes de la fecha estipulada para hacer los remates”.

“Tuvimos muy buena recepción, los productores están entusiasmados”, destacó, apuntando que a partir de estos encuentros se avanzará en la planificación. “En los próximos días vamos a tener un número de cuánta intención de venta hay con este sistema”, adelantó.

Por su parte, el productor David Palomo, oriundo de Posta Cambio Salazar, puso en valor el encuentro realizado: “La reunión fue muy importante, en el sentido de que el Gobierno de la provincia de Formosa siempre estuvo pendiente del productor y de todas las personas”.

“Así no estén viniendo las inundaciones, el Gobierno del doctor Gildo Insfrán está siempre con su gente a disposición, los Ministerios están con los pobladores y hoy con más razón, porque sabemos que el río Pilcomayo está en su apogeo, en su crecida”, remarcó.

A su turno, la productora Marta Rey Padilla destacó que se plantearon inquietudes y se discutió la venta directa para pequeños productores, aliviando la situación en los campos. “Para el pequeño productor es un alivio, un beneficio importante –subrayó-. Estamos muy agradecidos porque se trabaja con mucha anticipación en los distintos puntos de la provincia y con los productores”.

En la misma sintonía, el productor Roque Ahumada ponderó la proactividad del Gobierno provincial y el apoyo a los productores, lo cual consideró que es una experiencia única comparada con otras provincias.

“Desde mi punto de vista, es algo espectacular, porque no en todos lados existe esto –afirmó-. El de Formosa es un Gobierno presente”.

“Soy cordobés y hace 20 años que estoy en Formosa, que me ha dado la posibilidad de de ser alguien. He recorrido bastante el país, pero lo que pasa aquí no lo he visto en otros lugares”, elogió, al concluir.







